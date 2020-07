Stampa UK – Emerson Palmieri, l’Inter ha fatto la prima offerta. Il Chelsea chiede di più

Il Chelsea ha già trovato il suo obiettivo per la fascia sinistra: il prossimo terzino del club londinese potrebbe essere Ben Chilwell. Ma Lampard ha individuato anche due alternative, qualora fosse difficile arrivare al giocatore del Leicester City. Uno è Nicolas Tagliafico, terzino dell’Ajax e l’altro è Alex Telles, ex Inter e giocatore del Porto.

Servono rinforzi a sinistra anche perché – spiegano i media inglesi – uno tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri lascerà Londra. The Guardian sottolinea che il club nerazzurro ha iniziato i colloqui con l’ex giocatore della Roma e che sarebbe pronta a fare un’offerta di 18 mln di sterline, quasi venti mln di euro. La società inglese però chiede una cifra più alta per l’italo-brasiliano che ha un contratto fino al 2022. Il calciatore, dal canto suo, tornerebbe volentieri in Italia per mettersi in mostra per il prossimo europeo e perché non si sente centrale nel progetto di Lampard.

(Fonte: The Guardian)