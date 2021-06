GdS – Eriksen dimesso domani? I tifosi preparano omaggio in Danimarca-Belgio

Qualcuno sogna di vedere Eriksen in tribuna ma è decisamente improbabile: il danese, però, potrebbe essere dimesso domani dall'ospedale

Al Parken di Copenaghen, domani andrà in scena la sfida tra Belgio e Danimarca. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, i tifosi danesi stanno preparando un momento dedicato a Christian Eriksen. "Alcun tifosi si sono organizzati per far partire un riconoscimento collettivo al minuto numero 10 della partita, 10 proprio come la maglia di Christian. C’è chi sogna che l’interista possa addirittura essere allo stadio domani: improbabile, anche se potrebbe essere il giorno buono per le dimissioni", spiega il quotidiano.