Finlandia, il messaggio per Eriksen esposto prima della gara con la Russia

Durante il riscaldamento i finlandesi sono scesi in campo con una maglietta dedicata al giocatore danese

C'erano anche loro in campo quando Eriksen ha avuto il malore che gli ha fatto rischiare la vita. Si giocava Danimarca-Finlandia e anche i finlandesi sono rimasti molto colpiti da quanto accaduto al giocatore dell'Inter.

Quando sono poi rientrati in campo per giocare la gara contro i danesi, i tifosi ospite hanno dimostrato tutta la loro vicinanza al calciatore che era ormai stato stabilizzato grazie alle manovre dei medici che lo hanno soccorso.

Così oggi, prima di scendere in campo contro la Russia nella gara delle 15, la Finlandia ha dimostrato grande colore al calciatore nerazzurro. La Nazionale è scesa in campo, durante il riscaldamento, con t-shirt dedicate ad Eriksen. Il messaggio semplice e comunque toccante viste le circostanze, gli hanno augurato una pronta guarigione: "Gett Well, Christian".