"L'avventura di Christian Eriksen al VfL Wolfsburg è giunta al termine. Il giocatore danese, detentore del record di presenze in nazionale, e la dirigenza del Wolfsburg hanno raggiunto un accordo consensuale per la risoluzione del contratto, che sarebbe scaduto il 30 giugno 2027". Lo scrive il club tedesco sul suo sito ufficiale.

L'ex giocatore dell'Inter, che si era sentito male all'Europeo ed era stato costretto a lasciare la Serie A, ha avuto un nuovo malore il 7 giugno 2026 in un'amichevole.

L'annuncio sul sito del Wolfsburg

«Era chiaro che la decisione sul suo futuro spettasse a Christian. Volevamo dargli questa libertà in questa particolare situazione e ora abbiamo accolto la sua richiesta di rescindere il contratto», ha dichiarato l'amministratore delegato Dieter Hecking. «Ha già vissuto e raggiunto molti traguardi nella sua straordinaria carriera. Ancora più notevole è la sua disponibilità e la sua umiltà che abbiamo riscontrato al VfL. Nonostante il breve periodo trascorso, ha lasciato un'impressione duratura sui compagni di squadra, sullo staff e sui tifosi. Ringraziamo Christian e auguriamo a lui e alla sua famiglia tutto il meglio», ha aggiunto il dirigente.

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Le parole di Eriksen

«In questo momento, per me è importante stare vicino alla mia famiglia in Danimarca. Sono felice che siamo riusciti a trovare una soluzione insieme. Il mio periodo al Wolfsburg è stato caratterizzato da molti alti e bassi. So che ora il club è in buone mani per tornare in Bundesliga e auguro al club un futuro di successo. Vorrei ringraziare sinceramente tutti coloro che mi hanno sostenuto a Wolfsburg. È stato un grande piacere giocare per voi e ricorderò con affetto questo periodo», ha concluso l'ex Inter.

Era arrivato un anno fa a parametro zero, ha collezionato in totale 34 presenze segnato tre gol e fornendo sei assist.

(Fonte: vfl-wolfsburg.de)