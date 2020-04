Esposito, c’è la data per il rinnovo: l’Inter non vuole correre rischi, pretendenti avvisate

L’Inter è pronta a blindare Sebastiano Esposito: il gioiellino nerazzurro, come riporta Tuttosport, al compimento dei 18 anni firmerà il rinnovo di contratto fino al giugno del 2025, allontanando così le numerose pretendenti: “Il 2 luglio, che la stagione sia terminata oppure ancora in corso, arriverà quasi certamente il rinnovo di Esposito. Il giovane talento nerazzurro, infatti, quel giorno compirà 18 anni e potrà così firmare il suo primo contratto vero da professionista che sarà ovviamente di cinque anni, quindi fino al 30 giugno 2025. La scorsa estate, era il 5 luglio, Esposito, fresco 17enne, firmò fino al 2022. Da allora si è ritagliato uno spazio importante in prima squadra e l’Inter non vuole assolutamente correre il rischio che alcuni club provino a corteggiarlo con proposte indecenti“.