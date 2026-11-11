La Nazionale di Roberto Mancini riparte da Pio Esposito. L'attaccante in azzurro ha realizzato 7 gol in 13 presenze, significa un gol ogni 100,8 minuti sui 706' totali in campo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nel rapporto media-minuti, tra gli attaccanti con almeno 10 presenze in Nazionale, ha fatto meglio soltanto Enrico Chiesa. "L’ottava meraviglia, se capitasse domani a San Siro, gli consentirebbe di stabilire un altro record ad appena 21 anni e 137 giorni. Solo Christian Vieri nel 1998 aveva segnato di più nelle prime 14 presenze. Giuseppe Meazza realizzò il suo ottavo gol azzurro nel 1931 quando aveva 20 anni e 155 giorni".

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"Grazie a Pio, un centravanti vero. L’Italia non trema, San Siro è pronto ad applaudirlo. Un anno fa, per la prima volta nel suo stadio con la maglia azzurra, l’interista impiegò meno di dieci minuti per farsi conoscere e bucare la rete. Giusto un’illusione, perché sarebbe stato impossibile farne dieci alla Norvegia e volare al Mondiale americano, piazzando il sorpasso nell’ultima partita del girone di qualificazione. Haaland, spocchioso, il giorno prima in conferenza disse di non conoscerlo. Difficile immaginare che Mbappé possa commettere la stessa gaffe. Pio Esposito nell’ultimo anno si è fatto apprezzare anche in Europa: 3 gol realizzati in Champions con l’Inter".

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"Il ct Mancini sorride. Lo ha messo al centro dell’Italia. Il titolare è l’interista. Nessuna discussione. Mancio ne parlava già nel giugno 2023, quando Pio faceva parte dell’Under 19 di Bollini, campione d’Europa a Malta un mese dopo. «Il centravanti del futuro è il più piccolo degli Esposito, ma ci vuole un po’ di tempo, ha bisogno di crescere e giocare» ci raccontò il ct durante il ritiro in Sardegna in previsione della Final Four di Nations in Olanda. Non aveva alcun dubbio a inizio agosto quando Malagò gli aveva appena affidato di nuovo il timone la Nazionale. Sarebbe stato strano il contrario".

(Corriere dello Sport)