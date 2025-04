L'attaccante dello Spezia ha pareggiato e continua la sua lotta per il titolo di capocannoniere in Serie B

Attaccante 2005 di proprietà dell'Inter, su di lui in tanti si sono espressi positivamente perché possa avere presto una chance in nerazzurro. Di recente è arrivata anche l'ufficialità sul prolungamento di contratto con il club di via della Liberazione. Intanto Francesco Pio Esposito continua a segnare con lo Spezia e oggi ha segnato un gol decisivo, di testa, per il pari (2-2) contro il Frosinone che serve alla sua squadra per blindare il terzo posto nella classifica della Serie B.