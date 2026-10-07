MARI e MONTO EP3: Trionfo Italia, blocco Inter a convenienza e i numeri di Esposito

È bastata una sola stagione a Pio Esposito per guadagnarsi la fiducia di tutto l'ambiente Inter a suon di gol e prestazioni convincenti. Anche in Nazionale il giovane attaccante è una sicurezza per Roberto Mancini e ci sono i numeri a certificarlo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, lo status dell'attaccante nerazzurro ormai è cambiato e non lo certificano solo i numeri, ma anche il recente rinnovo di contratto con l'Inter.

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"Adesso, infatti, il suo ingaggio è quello di un giocatore di primo livello: quasi 3 milioni di euro a stagione, bonus compresi. E l’Inter, per lui, ha pure voluto fare un’eccezione. Non gli ha fatto firmare un quinquennale, ma l’ha blindato per 6 anni, fino al 2032. Il regolamento lo consente, fermo restando che l’ammortamento non può essere superiore ai 5 anni", sottolinea il quotidiano.

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"Ma Esposito è un prodotto del settore giovanile e, quindi, il problema nemmeno si pone. Ad ogni modo, l’idea - non certo recente, ma di lunga data - è che Pio resti a lungo nell’Inter, che ne diventi una bandiera. Se nell’estate 2025, quando rientrò in nerazzurro dopo i 2 anni in prestito allo Spezia, in viale Liberazione respinsero addirittura una trentina di proposte per un nuovo trasferimento, figuriamoci ora quale sarebbe la risposta. Eppure, stando a quanto viene riportato in Inghilterra, l’Arsenal, rimasto già impressionato in occasione della sfida di Champions a San Siro dello scorso anno, continua a seguire Esposito con grande attenzione".

(Corriere dello Sport)