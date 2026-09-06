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A Skysport dibattito sull'attacco nerazzurro. Nella gara contro il Napoli (e nelle prime tre gare del campionato) ha giocato da titolare Pio Esposito accanto a Lautaro Martinez. Poi è entrato Thuram al suo posto e il francese ha anche segnato il gol del pari, poi è arrivata la doppietta dell'argentino. In studio c'erano, ad analizzare le gare del giorno, Condò, Borghi e Montolivo.

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ThuLa e PiLa

I tre hanno così parlato del ruolo dei tre attaccanti nerazzurri: «Pio Esposito è una realtà, è un ragazzo che ha fatto la sua prima stagione, ha 22 anni, e all'interno di una stagione piena di impegni ha uno status alto. Ma abbiamo parlato dei trionfi dell'Inter di questi anni e Lautaro e Thuram è sempre stato il Thuram e credo che continui ad esserlo», ha sottolineato Borghi.

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«Esposito sarebbe titolare in attacco in qualsiasi squadra in Italia, ma Thuram è al momento il titolare con Lautaro», ha aggiunto Condò.

Montolivo ha parlato delle caratteristiche dei tre giocatori: "Sono tre attaccanti titolari con caratteristiche diverse, complementari tra loro. Esposito lo conosciamo. Lautaro può fare sia la boa che giocare da sotto punta, Thuram può attaccare gli spazi benissimo. Anche la complementarità dei giocatori sia un valore aggiunto al di là delle qualità dei singoli calciatori».

(Fonte: SS24)