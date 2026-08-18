Quando tutti i tasselli saranno al loro posto, ci sarà l'annuncio del rinnovo. Pio Esposito e l'Inter sono destinati a stare insieme per tanti anni. Infatti, il rinnovo dell'attaccante è ormai a un passo: prolungamento fino al 2031 e aumento dell'ingaggio fino a 2,5 milioni a stagione circa. Adesso l'attaccante è chiamato a confermare la fiducia del club nerazzurro e per farlo c'è bisogno dei gol.

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"Karlsruher, Manchester City, Milan, Juve e Betis: Esposito non solo ha giocato tutte le amichevoli del precampionato nerazzurro sparse tra Germania, Hong Kong, Australia ed Italia, ma è pure partito sempre titolare. Il bottino, quantomeno sul piano statistico, è stato magro: solo un assist (e un giallo) in tutte e 5 le amichevoli. Ma dalle parti di Appiano Gentile non è scattato alcun allarme", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"Lo staff tecnico dell'Inter sa bene che Pio è uno di quei giocatori dalla stazza fisica importante che ha bisogno di diverso tempo prima di ritrovare lo smalto migliore, aspetto che si può "correggere" solo con allenamenti mirati e... partite. Ecco perché Cristian Chivu ha sempre puntato su Esposito nonostante non arrivassero i gol: in primis per permettere all'attaccante nerazzurro di lavorare sulla propria forma, e poi perché in ogni caso l'apporto di Pio è importante anche quando la porta si fa piccola piccola. Sponde, lavoro sporco, lotta. L'ex Spezia ha abituato che anche quando non fa gol il suo lo fa, magari sotto altre forme".

(Gazzetta dello Sport)