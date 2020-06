Eto’o: “Cordoba, che persona! Vidal? Spero resti al Barça. Sanchez all’Inter…”

In un’intervista recente Samuel Eto’o ha detto la sua su Lautaro Martinez. Ma rilasciando un’intervista a CFD Noticias ha anche parlato di un ex Inter come lui, Ivan Ramiro Cordoba: «È un capitano, un uomo con una leadership nel dna e recentemente stavo parlando con lui, credo sia una delle persone migliori che abbia mai incontrato nel calcio, spero che la Colombia trarrà maggior vantaggio da personaggi come Iván Ramiro per crescere nel calcio». E poi su Zamorano ha detto: «È stato uno dei migliori calciatori al mondo, sia al Real Madrid che all’Inter, ha dimostrato di essere unico. Fin da giovanissimo l’ho visto giocare per il Real».

VIDAL E SANCHEZ – L’ex nerazzurro ha parlato anche dei due cileni: «Sono felice di sapere che Arturo Vidal è a Barcellona, ​​è uno dei migliori al mondo nella sua posizione. È un giocatore diverso, un combattente, si vede quando entra in campo perché dà tutto, fino all’ultima goccia di sangue. Spero francamente che resti al Barcellona per il resto della sua carriera, lo considero l’anima della squadra. Sanchez? Qualità indiscussa, è un giocatore che può fare la differenza in qualunque gara, un attaccante di movimento, che gioca bene negli spazi stretti e nell’uno contro uno, è veloce e sa come si fa gol. Deve riscoprire il suo livello, nei suoi mesi allo United non ha avuto molte chance, questo non toglie che ha qualità e l’Inter avrà sempre bisogno di un giocatore come Sanchez».

(Fonte: AS)