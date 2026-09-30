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Tredici città, quattordici stadi: la Federcalcio ha inviato oggi alla Uefa, nei termini previsti, i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il processo di candidatura per ospitare le partite di Euro 2032.

Getty Images

Il presidente Figc, Giovanni Malagò, ha fatto pervenire al numero uno del massimo organismo calcistico continentale, Alexander Ceferin, la comunicazione formale con la valutazione degli uffici federali in merito alla completa istruttoria di 13 città (Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino, Verona) - come anticipato a inizio agosto dall'ANSA, e 14 stadi: Roma concorre infatti con l'Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata, Napoli con il Maradona. La Uefa svolgerà le verifiche di conformità, che riguardano 11 aree tematiche, tra cui la compatibilità infrastrutturale, e 120 requisiti operativi (ad esempio i servizi per i tifosi, l'accessibilità, la sostenibilità, i servizi per i media ed i broadcaster, la sicurezza e l'ospitalità).

Solo successivamente, la Federazione procederà all'indicazione delle cinque sedi ospitanti. "Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati in Figc - sottolinea Malagò - a testimonianza dell'impegno e della partecipazione con cui l'Italia ha risposto a questa sfida. Desidero ringraziare l'Uefa per la proficua collaborazione e tutti i soggetti pubblici e privati che hanno contribuito a questo processo di selezione con serietà, competenza e visione. Il lavoro svolto finora conferma la volontà condivisa di offrire a Euro 2032 città e impianti all'altezza di un grande evento internazionale".