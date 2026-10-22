Serataccia per le squadre italiane impegnate in Europa e Conference League questa sera: pareggia la Juve, ko Milan e Atalanta.

Alessandro Cosattini
Bartesaghi

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Serataccia per le squadre italiane impegnate in Europa e Conference League questa sera. La Juventus di Spalletti ha pareggiato 2-2 contro il Rennes, poi sono arrivate le sconfitte di Milan e Atalanta.

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I rossoneri di Ruben Amorim hanno perso 3-0 sul campo del Bournemouth, protagonista in negativo Mike Maignan che è stato espulso nel primo tempo per una manata in faccia a un avversario. Nel frangente, l'arbitro ha concesso anche un rigore ai padroni di casa.

Ko anche l'Atalanta di Maurizio Sarri, che ha perso 2-0 sul campo dell'Ajax.

AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3

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