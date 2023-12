Europa League, l’Atalanta cala il poker: 0-4 al Rakow, in gol De Ketelaere

L'Atalanta chiude in bellezza il girone di Europa League. La Dea, già sicura della qualificazione come prima del girone (11 punti in 5 partite), ha raccolto altri tre punti in Polonia contro il Rakow Częstochowa, che a sua volta sperava di ottenere un risultato migliore rispetto allo Sturm Graz per chiudere al terzo posto e approdare così in Conference League.