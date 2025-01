In Europa League è tempo di playoff. Dopo la fine della fase campionato, sono in corso i sorteggi degli spareggi, in cui è impegnata la Roma e che la Lazio, già agli ottavi di finale grazie al primo posto conquistato in classifica, vive da spettatrice interessata. La squadra giallorossa ha vinto nell'ultima giornata contro l'Eintracht Francoforte ed è riuscita a staccare il pass per la prossima fase del torneo, piazzandosi al 15esimo posto.