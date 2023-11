EL, Roma sconfitta a Praga per due a zero. Vince pure De Zerbi. I risultati

La Roma perde a Praga contro la Slavia due a zero e non riesce a strappare il pass per gli ottavi in anticipo come poteva fare in questo scontro diretto. Adesso anche i cechi sono a nove punti (e sono avanti per differenza reti) in classifica nel girone e serviranno le ultime sfide a Mourinho per la qualificazione. La squadra giallarossa, che alla prossima giocherà il derby contro la Lazio, non è riuscita mai a tirare nel primo tempo nella porta avversaria. Poi ha incassato entrambi i gol nel secondo tempo. Al 5oesimo è arrivato il gol di Jurecka e il raddoppio è arrivato 24 minuti dopo siglato da Masopust. Nel girone G, quello della squadra italiana, vittoria per il Servette sullo Sheriff per 2-1.