Zinedine Zidane lo ha detto in conferenza. Il c.t. della Francia vuole impiegare Andy Diouf in un ruolo che non ha mai ricoperto prima: terzino sinistro. Questa è la scommessa più audace di Zidane in questa stagione, perché nessuno avrebbe mai immaginato Diouf in questa posizione, nemmeno Andry Chaudin, che Diouf lo conosce perfettamente, essendo stato il suo allenatore nelle giovanili (Under 19, Under 20) del Rennes.

"Mi sorprende? Sì, un po' . Ma è un ragazzo intelligente, quindi capisce subito cosa deve e non deve fare nella posizione in cui gli viene chiesto di giocare", continua l'ex allenatore bretone. "Ha tre qualità: la sua intelligenza, la sua capacità di adattamento e la sua calma. Ricordo i piccoli giochi che facevamo durante i provini a Rennes. Si basavano sulla capacità decisionale, e Andy era migliore degli altri; lo abbiamo ingaggiato perché vedeva tutto prima di chiunque altro".

(Eurosport)