Alessandro Altobelli in Nazionale. Dopo Giancarlo Antognoni nell'Under 21, Giovanni Galli nell’Under 18 e Ciro Immobile nell’Under 16, l’ex calciatore dell’Inter potrebbe diventare il dirigente accompagnatore dell'Under 20 dell’Italia.

La proposta è il dubbio di Altobelli

Secondo quanto riferisce TMW, Spillo ha accolto con piacere la proposta. Si è confrontato su questo tema nella chat dei campioni dell'82 con alcuni compagni che già sono entrati nel giro azzurro con un ruolo da dirigenti accompagnatori. Parliamo di Antognoni e Galli. Ha ringraziato Malagò, nuovo Commissario ma ha chiesto però ancora tempo prima di dare una risposta definitiva.

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Il portale rivela che Altobelli è in partenza per il Kuwait dove dovrebbe chiudere un accordo con un'importante emittente araba per trasmissioni calcistiche.