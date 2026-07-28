L'esterno olandese si è messo al lavoro a Valdebebas agli ordini del tecnico portoghese
VIDEO / Inter, ecco il messaggio di saluto via social di Dumfries
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Primo allenamento con il Real Madrid per Denzel Dumfries: l'ex esterno dell'Inter, terminate le vacanze post Mondiale, ha sostenuto la prima seduta a Valdebebas sotto lo sguardo attento di Josè Mourinho. L'olandese, dopo i controlli medici all'ospedale Blua Sanitas, si è poi spostato in palestra e in seguito si è trasferito al campo, dove ha eseguito varie esercitazioni di corsa ed esercizi con la palla.
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