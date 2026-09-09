Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del primo match storico di Champions League della sua storia. Domani i lariani affronteranno il Lipsia tra le mura amiche, sperando di regalare un risultato positivo ai propri tifosi. Di cosa servirà ha parlato lo spagnolo:

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"Ricordo che la Champions è l'unico trofeo che non ho mai vinto. Ieri potevamo vincere il Real 7-5 o l'Inter 4-6. La differenza la fanno i dettagli. Non ho detto niente alla società, ci sono uomini competenti. Abbiamo un grande staff. La cosa più importante è l'energia, quanto la gente sia coinvolta nel progetto, la fame, la voglia di migliorare. E' quello che ti fa vincere le partite. Se poi il Lipsia sarà più bravo e vincerà, ripartiremo con ancora più fame. Ma per me siamo pronti: domani il campo parlerà, poi prepareremo Parma e Frosinone"