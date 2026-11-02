De Ketelaere alle spalle del centravanti nerazzurro, con Rowe e Zalewski ai lati. Nel Parma spazio al 3-5-2 con Fabbian in mezzo al campo

Alessandro De Felice
feyenoord-inter

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La decima giornata di Serie A si chiude questa sera alla New Balance di Bergamo, dove l’Atalanta ospita il Parma.

Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali con le scelte dei due allenatori, Maurizio Sarri e Alberto Gilardino.

Atalanta BC v Venezia FC - Serie A 2026/27
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Atalanta-Parma, le formazioni

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Obric, Scalvini, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Rowe, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Sarri.

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Fabbian, Keita, Sierro, Valeri; Tourè, Lontani. All. Gilardino.

sarri

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