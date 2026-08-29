Alle 20.45 prosegue la 2a giornata di campionato, in campo la Juve di Luciano Spalletti e il Parma di Carlos Cuesta: le formazioni ufficiali.
Alle 20.45 prosegue la 2a giornata di campionato: in campo la Juve di Luciano Spalletti e il Parma di Carlos Cuesta. Ecco le formazioni ufficiali.
Nei bianconeri gioca David dietro a Kolo Muani: con lui Conceicao e Boga sugli esterni, panchina per Koopmeiners ed Alajbegovic. Nei gialloblu la sorpresa è il giovane Drobnic in difesa: in attacco ecco Lontani con Britschgi ed El Bilal Touré alle sue spalle.
JUVE - Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, David, Boga; Kolo Muani.
PARMA - Corvi; Delprato, Troilo, Drobnic, Valeri; Bernabé, Ordonez, Keita; Britschgi, El Bilal Touré, Lontani.
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