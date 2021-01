Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Fiorentina: c’è Immobile dal 1′

Non solo Sampdoria-Inter. Anche Lazio-Fiorentina, tra gli altri, è in programma nel pomeriggio di questo turno infrasettimanale di campionato. I biancocelesti vogliono avvicinarsi più possibile alle zone nobili di classifica, mentre gli ospiti provano a proseguire la serie di risultati positivi. Stringe i denti Immobile nei biancocelesti, nonostante i problemi di ieri, e si posiziona in avanti con Caicedo. In ottica Fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell’incontro:

Lazio (3-5-2) – Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

Fiorentina (3-5-2) – Dragowski; Martinez-Quarta, Pezzella, Igor; Venuti, Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.