Berardi e Laurienté completano il tridente neroverde. Nei viola spazio a Pellegrino al centro dell’attacco, con Njie dall’altra parte
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La decima giornata del campionato di Serie A prosegue con i due posticipi del lunedì. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Sassuolo ospita la Fiorentina nel match con fischio d’inizio alle 18:30.
Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali con le scelte di Alberto Aquilani e Paolo Vanoli.
Sassuolo-Fiorentina, le ufficiali
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Adzic, Matic, Sulemana; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani.
A disp. Satalino, Muric, Ghion, Bowie, Kulla, Caleta-Car, Van der Brempt, Dominguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Cinquegrano, Bakola, Pieragnolo, Pierini.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli.
A disp. Lezzerini, Christensen, Dodo, Valdepenas, Beto, Gonçalves, Gnonto, Oulai, Croci, Beldenti, Cianciulli.
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