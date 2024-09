FCIN1908/ Inzaghi: “Contro il Milan servirà una Inter speciale. I ricordi non portano punti”

La musica della Champions è ancora nelle orecchie di Simone Inzaghi e i suoi calciatori, ma è già tempo di voltare pagina. Il campionato porrà domani i nerazzurri di fronte alla sfida delle sfide, il derby con il Milan di Paulo Fonseca che alla quinta giornata potrebbe essere già da dentro o fuori per le ambizioni rossonere. E allora bisognerà prepararla bene, tralasciando l'eco della coppa dalle grandi orecchie e il favore di un pronostico pronto a essere ribaltato in queste occasioni. Nel giorno di vigilia, come di consueto, spazio alle parole del mister in conferenza stampa.

"Sappiamo che partita andremo a incontrare, cosa rappresenta il derby per noi, per la società e per i tifosi. Ci vorrà una Inter speciale. Dopo una partita come quella in Europa abbiamo speso tante energie, ma in partite come queste trovi energie che neanche tu pensavi di avere".