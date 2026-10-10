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Ciro Ferrara, ex calciatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato senza giri di parole la netta vittoria dell'Inter contro il Parma a San Siro.

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"Dominio dell'Inter, è stato importantissimo avere un atteggiamento così: troppa differenza per merito dell'Inter, è stata devastante dall'inizio alla fine. E' la cattiveria con la quale riconquistavano la palla che mi ha davvero impressionato: e dietro sono anche stati perfetti, Bisseck è stato straordinario con letture fatte giuste".