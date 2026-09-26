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Questa sera a Napoli è in programma l’evento per festeggiare i 25 anni dalla nascita di Fondazione Pupi. Tra gli invitati anche Ciro Ferrara che ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui l’inviato di Fcinter1908 Daniele Vitiello. "Sappiamo che legame ci sia tra l'Argentina e Napoli in particolare. Stasera non vuole essere solo un ricordo di Diego Maradona perché lui continua a vivere dentro di me".

ROME, ITALY - SEPTEMBER 19: Lautaro Martinez of FC Internazionale celebrates with Alessandro Bastoni after scoring the goal during the Serie A match between AS Roma and FC Internazionale at Stadio Olimpico on September 19, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Prima fase di campionato? Le solite note, in questo momento l'Inter e la Roma sembrano le squadre più accreditate per giocarsi il titolo, però ci sono spazi per poter recuperare. Certo che Roma-Inter ha dimostrato il valore delle due squadre ed è difficile stargli dietro. Nazionale? È veramente difficile dire in poco tempo quali sono le problematiche. Non possiamo fare altro che stare vicino alla nostra nazionale, indipendentemente dalle ultime brutte figure che ci hanno visti protagonisti negli ultimi 12 anni".