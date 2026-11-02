Si avvicina una nuova tappa del cammino europeo dell'Inter: i nerazzurri saranno impegnati a Rotterdam contro il Feyenoord martedì 3 novembre alle ore 21:00.

La sfida tra la squadra di Chivu e quella di van Bronckhorst, valida per la quarta giornata di League Phase della Champions League 2026/27, vedrà affrontarsi due squadre appaiate nella classifica generale a quota 3 punti dopo tre partite giocate.

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L'Inter, dopo le due sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge, ha battuto lo Shakhtar a San Siro grazie alla rete di Carlos Augusto, mentre gli olandesi hanno perso nelle due trasferte disputate a Barcellona (5-1) e a Siviglia contro il Betis (1-0), trovando la vittoria al "De Kuip" contro il Como, sconfitto 3-2.

Una sfida che in Champions League è già andata in scena nella fase a eliminazione diretta della stagione 2024/25, con i nerazzurri che hanno avuto la meglio centrando la qualificazione ai quarti, e che ha vissuto incroci anche in Coppa Uefa e in amichevole. Quello contro il Feyenoord sarà il 23° confronto dell'Inter contro una squadra olandese in competizioni ufficiali: il bilancio conta 12 vittorie nerazzurre, 5 pareggi e 5 sconfitte.

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In attesa della sfida del "De Kuip", ecco precedenti, curiosità e intrecci tra Inter e Feyenoord.

Feyenoord-Inter, i precedenti

La gara che andrà in scena a Rotterdam sarà la quinta nella storia dei confronti ufficiali tra Inter e Feyenoord, che tornano ad affrontarsi dopo gli ottavi di finale dell'edizione 2024/25 della Champions League.

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Un doppio confronto terminato con una vittoria nerazzurra in entrambe le occasioni: Thuram e Lautaro firmarono lo 0-2 in Olanda, mentre a San Siro ancora l'attaccante francese e un rigore di Calhanoglu sigillarono l'accesso dell'Inter ai quarti di finale. Il primo precedente, invece risale alla stagione 2001/02, quando gli olandesi sconfissero i nerazzurri nella semifinale di Coppa Uefa.

Feyenoord-Inter, i doppi ex

Sono tre i giocatori ad aver vestito le maglie di Inter e Feyenoord nel corso della loro carriera: si tratta di Julio Cruz, Stefan De Vrij e Luc Castaignos.

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Cruz ha vestito la maglia del Feyenoord dal 1997 al 2000, vincendo l’Eredivisie nel 1999, e quella nerazzurra dal 2003 al 2009: a Milano, El Jardinero è stato protagonista di un ciclo straordinario, conquistando 4 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane, con 75 gol in 197 presenze.

De Vrij ha giocato a Rotterdam dal 2009 al 2014 e all’Inter dal 2018 al 2026, diventando uno dei pilastri della difesa nerazzurra: in otto stagioni ha collezionato 296 presenze e conquistato 3 Scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. Castaignos, invece, ha giocato al Feyenoord dal 2009 al 2011 e all’Inter nella stagione 2011-12.

(Fonte: Inter.it)