Le dieci federazioni sudamericane hanno annunciato il proprio “fermo sostegno” all’attuale presidente Infantino in vista delle elezioni
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La Confederazione calcistica sudamericana (Conmebol) si schiera con Gianni Infantino, candidato alla rielezione come presidente della Fifa, annunciando il proprio "fermo sostegno".
Una decisione presa all'unanimità" dalle dieci federazioni nazionali da cui è composta e comunicata con una nota in cui la Conmebol ha spiegato di apprezzare "la leadership dell'attuale presidente della Fifa e le trasformazioni positive nel calcio" promosse dal dirigente italo-svizzero entrato in carica nel 2016.
Infantino vicino a Tapia e JesurunIn Sud America, l'attuale presidente della Fifa è considerato molto vicino ai dirigenti delle federazioni argentina, Claudio Tapia, e colombiana, Ramon Jesurun.
(Fonte: ANSA)
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