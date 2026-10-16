GUARRO e PACE EP24: Inter-Bruges da vergognarsi. Inaccettabile mandare Bonny e Bisseck nel post

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Un Consiglio Fifa dai toni accesi: è quanto filtra dalla riunione dell'organo esecutivo della confederazione mondiale del calcio guidata da Gianni Infantino, dopo 3 ore e mezza di riunione a Zurigo definite "molto franche" da Debbie Hewitt, presidente della Football Association e vicepresidente della Fifa.

Secondo il dirigente inglese, Infantino si sarebbe scusato per non aver informato i membri dell'Esecutivo del piano Ffe, che prevedeva la privatizzazione dei diritti commerciali del Mondiale, ma gli oppositori vanno avanti e chiedono di avere a disposizione i documenti sul progetto.

"Uno degli aspetti deludenti è che non abbiamo ottenuto risposte su nessuno dei punti che avevamo richiesto specificamente; ad esempio, non abbiamo ricevuto i documenti relativi al progetto FFE - ha affermato Hewitt secondo la Bbc online - Ritengo che Infantino debba fornire delle risposte; se non lo farà, non sarà idoneo a ricoprire la carica di presidente della Fifa. È quanto è emerso durante la riunione".