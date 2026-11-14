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Via libera ufficiale alla sfida a due per la Figc. Sono state ammesse le candidature alla presidenza della Federcalcio - in ordine di presentazione - di Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Corredate dai rispettivi programmi, le due candidature erano state depositate entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero 40 giorni prima dell'assemblea elettiva convocata per lunedì 14 dicembre presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino.

La candidatura di Malagò è stata sottoscritta dai delegati delle società di Serie A, mentre quella di Galliani è stata sottoscritta dai delegati degli atleti e tecnici.

Sono state inoltre ammesse le seguenti candidature a consigliere federale: in rappresentanza della Lega Calcio Serie A Giorgio Chiellini, Stefano Campoccia, Giuseppe Marotta, Claudio Lotito, Saverio Sticchi Damiani; in rappresentanza della LNP Serie B Antonio Gozzi; in rappresentanza della Lega Pro Giulio Gallazzi; in rappresentanza della L.N.D. Ilaria Bazzerla (L.N.D. Nazionale), Daniele Ortolano (L.N.D. Nazionale), Sergio Pedrazzini (L.N.D. Area Nord), Giacomo Fantazzini (L.N.D. Area Centro), Giuliana Tambaro (L.N.D. Area Sud); in rappresentanza degli atleti Sara Gama e Davide Biondini per gli atleti professionisti, Valerio Bernardi e Umberto Calcagno per gli atleti dilettanti; in rappresentanza dei tecnici Giancarlo Camolese per i tecnici professionisti e Fabio Lozzi e Silvia Citta per i tecnici dilettanti.