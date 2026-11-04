Adriano Galliani - apprende l'ANSA - ha depositato, tramite un suo delegato, la propria candidatura alla presidenza della Federcalcio

Marco Astori
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Adriano Galliani - apprende l'ANSA - ha depositato, tramite un suo delegato, la propria candidatura alla presidenza della Federcalcio.

Galliani
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Ieri era stato Giovanni Malagò, attuale commissario della Figc, a presentare la documentazione per correre alla presidenza federale: l'assemblea elettiva é in programma il 14 dicembre.

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