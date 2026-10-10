Giovanni Malagò, a pochi giorni dalla nomina a commissario della Federcalcio, è tornato a parlare di federazione e nazionale

Marco Macca
Guarro e Pace Ep22

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"Sono stati mesi incredibili e faticosi. Mi ritrovo commissario. Però non abbiamo mai smesso di lavorare, dobbiamo fare qualcosa di diverso e coraggioso, l'unica cosa che non possiamo permetterci è stare fermi".

Giovanni Malagò, a pochi giorni dalla nomina a commissario della Federcalcio, è tornato a parlare di federazione e nazionale, ospite del Sport e Culture Festival, a Mondovì. Il commissario Figc ha precisato che per le elezioni convocare il 14 dicembre si tessererà "per un club impegnato nel sociale, ma stendiamo un velo pietoso su questa vicenda".

malago lega calcio

Malagò

A chi gli chiedeva se comprerebbe un'auto dal ministro per lo sport, Andrea Abodi, ha risposto: "Auto? Non mi risulta che se ne occupi". "Sul ct, molti dicevano che era sbagliato - il punto sull'azzurro, fatto da Malagò - però oggi mi ritrovo con un'Under 21 qualificata alla fase finale degli Europei, con l'ambizione di tornare alle Olimpiadi; questa è la squadra con cui giocheremo gli Europei del 2032 in casa; con una Nazionale che a novembre se la giocherà per andare ai quarti di Nations, in un girone di ferro; e giocando bene, con entusiasmo, piena di esordienti e ragazzi giovani che potrebbero fare gli Europei under 21. Giocatori che gli italiani non conoscevano, su cui Mancini sta lavorando bene. E poi la nazionale femminile, che si gioca la partecipazione al mondiale. Siamo stati capaci? Non lo so, ma i risultati stanno arrivando".

A Mancini, ha poi rivelato, "la prima cosa che ho detto è stata: prima della gara non vi starò mai tra i piedi, sarebbe un'invasione di campo, però io ci sono sempre, per tutti, nella gioia e nel dolore".

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Malagò é tornato a spiegare il motivo che lo ha indotto a candidarsi ("vedere il calcio ridotto com'era, era un dolore per me, è stato un po' un richiamo della foresta. Noi dobbiamo recuperare l'orgoglio, anche nel calcio") e quello per il quale ha fatto un passo indietro nel Club Italia ("di calcio capisco, ma come faccio a capirne quanto un Claudio Ranieri? Ranieri e Zola danno molta credibilità al nostro progetto"). Poi, battute e ricordi. "Mio padre cosa direbbe oggi? Il 22 giugno mi avrebbe detto che era orgoglioso di me, dopo, per quello che è accaduto, mi avrebbe chiesto ogni giorno di mandarli a quel Paese...". Ha ammesso che "l'imitazione di Crozza mi fa morir dal ridere". E ancora, le nazionali del cuore ("Ho avuto la fortuna di essere a Madrid nel 1982 e a Berlino nel 2006, ricordi indelebili"), per chiudere con gli obiettivi: "Il mio sogno è proiettato al 2032: crescere, qualificarci agli Europei del 2028 in Inghilterra, qualificarci al Mondiale e completare il percorso agli Europei che giocheremo in casa".

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