Per ricordare il campione di atletica verrà osservato un minuto di silenzio nel weekend
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Su invito del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, è stato disposto un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma da venerdì 14 a lunedì 17 agosto per onorare la memoria di Livio Berruti, indimenticato campione di atletica leggera scomparso nella giornata di domenica all’età di 87 anni.
Il presidente Giovanni Malagò e tutta la FIGC si uniscono al cordoglio per la scomparsa di uno straordinario uomo di sport.
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