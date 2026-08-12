Per ricordare il campione di atletica verrà osservato un minuto di silenzio nel weekend

Alessandro De Felice
Guarro e Pace Episodio 13

GUARRO e PACE EP13: Cosa pensa l'Inter di Bovio. Giù le mani da Stankovic, cedere questi 2

Su invito del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, è stato disposto un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma da venerdì 14 a lunedì 17 agosto per onorare la memoria di Livio Berruti, indimenticato campione di atletica leggera scomparso nella giornata di domenica all’età di 87 anni.

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Il presidente Giovanni Malagò e tutta la FIGC si uniscono al cordoglio per la scomparsa di uno straordinario uomo di sport.

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