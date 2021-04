GdS – Figc, si lavora alla riforma: playoff in A. C’è la prima data, ma il problema…

La Figc studia la riforma del calcio professionistica: tra le idee ci sono i playoff e i playout in Serie A, ma non solo

"Il presidente della Federcalcio è cosciente che la riforma dovrà essere un processo condiviso. Ma la scala delle priorità è chiara: prima di tutto c’è da mettere in sicurezza B e C. Con una maggiore mutualità della serie A verso questi tornei" spiega La Gazzetta dello Sport.

Oltre all'idea playoff e playout in Serie A , l'idea è quella di riformare il calcio: "Sistema verticale con A, B-1, B-2 e una C ai confini fra professionismo e dilettantismo, utilizzando anche lo strumento dei contratti di «apprendistato» per giovani calciatori".

Gli ostacoli non mancano: "L’eventuale revisione del format potrebbe incontrare lo scoglio del contratto triennale sui diritti tv già firmato con Dazn. Chiaro che il playoff non seguirebbe il modello basket, con otto squadre tutte in teoria in lizza per vincere lo scudetto. Insomma, bisognerebbe mantenere un peso preponderante della regular season".