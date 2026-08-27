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La divisa da trasferta dell'Inter per la stagione 2026/27, ideata con un chiaro richiamo alle maglie da baseball, sta trovando parecchi consensi non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo.

E a indossarla, oltre ai tifosi comuni, ci sono anche personaggi di spicco dello sport, della moda e dello spettacolo. Alcuni di loro, insospettabili. È il caso di Bronny James, primogenito di LeBron: il giovane playmaker dei Los Angeles Lakers si è concesso una partita a calcetto nel corso della sua offseason, e per l'occasione ha scelto di vestire proprio la seconda divisa interista.