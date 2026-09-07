Si è già conclusa l’avventura di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina. Il club viola ha esonerato il tecnico dopo la terza sconfitta di fila, arrivata sabato contro il Torino.

Come riferisce Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il sostituto è Paolo Vanoli.

Vanoli torna alla Fiorentina

getty

“La Fiorentina sta chiudendo per l'arrivo di Paolo Vanoli. È praticamente fatta, si stanno definendo i dettagli e i contorni economici di questa operazione per il ritorno di Paolo Vanoli, la durata del contratto, insomma tutta la parte burocratica e legale, ma sarà il lunedì di Paolo Vanoli alla Fiorentina, a meno di incredibili colpi di scena”.

Thiago Motta-Fiorentina, la verità

Getty Images

“Non è mai stato vicino, da quanto risulta, Thiago Motta. Si è parlato molto di Thiago Motta a Firenze, ma da quanto risulta la scelta decisa della Fiorentina è stata immediatamente su Paolo Vanoli. Il nome di Tiago Motta è circolato direi quasi naturalmente visto che è un allenatore libero, che chiaramente può essere più appetibile per un club come la Fiorentina oggi, ma un discorso Thiago Motta non è mai stato in piedi anche a causa di idee diverse dal punto di vista proprio della costruzione. Thiago Motta in più, da quanto mi risulta, vorrebbe come prossimo progetto un progetto dove può avere molto spazio per le proprie idee e qui avrebbe raccolto una squadra costruita per qualcun altro da qualcun altro. Non sono mai risultati contatti con altri allenatori, si è parlato di un ritorno di Raffaele Palladino, quasi invocato da una parte della tifoseria della Fiorentina”.

Fiorentina-Conte

DAZN

“Palladino a Firenze aveva fatto un lavoro importantissimo, ma non c'è mai stato un discorso in piedi per un suo ritorno. Qualcuno addirittura sognava Antonio Conte, che però rimane assolutamente a disposizione sul mercato, ma con altre idee".