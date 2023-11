Scommesse, Florenzi indagato: silenzio dal Milan e dal calciatore. Ecco cosa potrebbe rischiare

Da parte del diretto interessato nessun commento, così come da parte del Milan, che ha fatto sapere di aver appreso la notizia dalle agenzie e di non essere a conoscenza del coinvolgimento del giocatore. Florenzi ha giocato sabato contro il Lecce, entrando nella ripresa e prendendo anche un giallo. Non essendo stato convocato da Luciano Spalletti per il doppio impegno dell’Italia (non è nel giro azzurro da un po’) è rimasto a Milano per allenarsi regolarmente insieme agli altri compagni. Come il suo nome sia arrivato all’attenzione degli inquirenti è ancora presto per dirlo. Potrebbe essere emerso durante gli interrogatori di uno degli altri tre calciatori coinvolti oppure potrebbe essere saltato fuori durante l’esame degli apparati elettronici sequestrati a Tonali e Zaniolo a Coverciano. Le indagini sono ancora in corso e da parte della Procura di Torino c’è il massimo riserbo.

"Per la Procura di Torino i giocatori rappresentano un aspetto marginale dell’inchiesta. Vogliono capire chi gestisce i siti in questione: il sospetto è che dietro ci sia la criminalità organizzata. Per questo Florenzi nei prossimi giorni potrebbe essere sentito a Torino così come è già accaduto per gli altri tre, per chiarire la sua posizione e fornire dettagli utili alle indagini condotte dagli uomini della squadra mobile. Il rossonero a livello penale rischia al massimo una multa. A livello sportivo invece sarà determinante capire se puntava sul calcio. Per un tesserato non è vietato scommettere in generale ma sul proprio sport sì. Se verrà chiarito che Florenzi faceva puntate sul pallone, allora la questione diventerà decisamente più grave. Florenzi in questo caso può andare incontro a una squalifica, come è accaduto per Tonali e Fagioli, che hanno confessato e patteggiato e hanno già iniziato a scontare i rispettivi periodi lontano dal calcio (10 e 7 mesi). Il timore è che il milanista non sia l’ultimo: dopo quello di Florenzi potrebbero uscire altri nomi legati al pallone", aggiunge Gazzetta.