Prima di Inter-Stoccarda di Champions League, Alessandro Florenzi ha parlato in studio a Sky Sport ed è tornato sul pari di Bergamo anche.

"Ma è l’allenatore, mister, che deve dare questa cosa ai giocatori? Vedendo Inter-Atalanta mi è venuta in mente una cosa. La Juve di Conte quando giocavo e vinceva era uguale dal primo all’ultimo minuto come atteggiamento, sull’1-0 o 2-0. Era per i giocatori o per l’input che dava Conte? Chivu dovrebbe dare qualcosa in più o i giocatori non stanno capendo Chivu?", si è interrogato l'ex terzino.