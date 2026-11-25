Prima di Inter-Stoccarda di Champions League, Alessandro Florenzi ha parlato in studio a Sky Sport ed è tornato sul pari di Bergamo anche.
VIDEO / Chivu: "L'Inter non si può giudicare per uno spezzone di gara. Thuram? A disposizione"
Prima di Inter-Stoccarda di Champions League, Alessandro Florenzi ha parlato in studio a Sky Sport ed è tornato sul pari di Bergamo anche.
"Ma è l’allenatore, mister, che deve dare questa cosa ai giocatori? Vedendo Inter-Atalanta mi è venuta in mente una cosa. La Juve di Conte quando giocavo e vinceva era uguale dal primo all’ultimo minuto come atteggiamento, sull’1-0 o 2-0. Era per i giocatori o per l’input che dava Conte? Chivu dovrebbe dare qualcosa in più o i giocatori non stanno capendo Chivu?", si è interrogato l'ex terzino.
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