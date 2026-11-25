In studio a Sky Sport, Alessandro Florenzi presenta anche Inter-Stoccarda di stasera (qui le formazioni ufficiali). Queste le parole dell’ex difensore sulla sfida di Champions League dei nerazzurri di Cristian Chivu:

“Tra Sucic e Stankovic era il dubbio. Sucic gli dà più sicurezza a Chivu in questo momento, partita molto importante dove l’Inter dovrà vincere. Immagino sia per quello.

Pio e Thuram? Ora periodo molto importante e fitto di impegni, dovrà essere bravo Chivu a gestire tutte le forze in campo e fuori. Ci sono già dei piccoli verdetti importanti per il proseguo della stagione".