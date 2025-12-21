Marcelo Brozovic e Antonio Conte di nuovo insieme. Il centrocampista croato, oggi in forza all'Al-Nassr, ha fatto visita al tecnico del Napoli, suo allenatore per due stagioni all'Inter e attualmente in Arabia Saudita per giocarsi la Supercoppa Italiana contro il Bologna.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora FOTO – Brozovic e Conte di nuovo insieme: le immagini dall’Arabia Saudita
ultimora
FOTO – Brozovic e Conte di nuovo insieme: le immagini dall’Arabia Saudita
Il centrocampista croato, oggi in forza all'Al-Nassr, ha fatto visita al tecnico del Napoli, suo allenatore per due stagioni all'Inter
Le foto del loro incontro nella sede del ritiro dei partenopei hanno cominciato a circolare nel web, a testimonianza del grande rapporto instaurato tra i due in nerazzurro. Brozovic fu un titolarissimo dell'Inter di Conte: elemento fondamentale, in due stagioni giocò ben 88 partite, segnando 5 reti e conquistando uno scudetto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA