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fcinter1908 ultimora Francia-Costa D’Avorio, le ufficiali: Thuram dal 1′, panchina per Bonny
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Francia-Costa D’Avorio, le ufficiali: Thuram dal 1′, panchina per Bonny
Stasera c'è l'amichevole tra la Francia e la Costa D'Avorio: Marcus Thuram parte titolare, Bonny invece no
Marcus Thuram scenderà in campo dal 1' nell'amichevole della Francia contro la Costa D'Avorio: il centravanti dell'Inter completerà un attacco clamoroso con Cherki, Olisé e Mbappe.
Partirà dalla panchina, invece, Ange-Yoan Bonny, che potrebbe comunque esordire con la maglia della Costa D'Avorio dopo essere stato convocato per la prima volta.
Ecco le formazioni ufficiali di Francia-Costa D'Avorio, le scelte definitive dei due CT, Deschamps e Fae.
FRANCIA: Maignan; Kounde, Upamecano, Konate, Theo; Tchouameni, Rabiot; Olisé, Cherki, Thuram; Mbappé.
COSTA D'AVORIO: Y. Fofana; Doue, Singo, Agbadou, Konan; Diomande, Kessié, S. Fofana, Adingra; Wahi, Diakite.
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