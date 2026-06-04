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Francia-Costa D’Avorio, le ufficiali: Thuram dal 1′, panchina per Bonny

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Stasera c'è l'amichevole tra la Francia e la Costa D'Avorio: Marcus Thuram parte titolare, Bonny invece no
Matteo Pifferi Redattore 

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Marcus Thuram scenderà in campo dal 1' nell'amichevole della Francia contro la Costa D'Avorio: il centravanti dell'Inter completerà un attacco clamoroso con Cherki, Olisé e Mbappe.

Francia-Costa D’Avorio, le ufficiali: Thuram dal 1′, panchina per Bonny- immagine 2
Getty Images

Partirà dalla panchina, invece, Ange-Yoan Bonny, che potrebbe comunque esordire con la maglia della Costa D'Avorio dopo essere stato convocato per la prima volta.

Francia-Costa D’Avorio, le ufficiali: Thuram dal 1′, panchina per Bonny- immagine 3

Ecco le formazioni ufficiali di Francia-Costa D'Avorio, le scelte definitive dei due CT, Deschamps e Fae.

FRANCIA: Maignan; Kounde, Upamecano, Konate, Theo; Tchouameni, Rabiot; Olisé, Cherki, Thuram; Mbappé.

COSTA D'AVORIO: Y. Fofana; Doue, Singo, Agbadou, Konan; Diomande, Kessié, S. Fofana, Adingra; Wahi, Diakite.

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