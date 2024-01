Inter, è un Frattesi sempre pronto all’uso: numeri importanti. E in futuro…

"Un totale di 905' in tutte le competizioni e un gol ogni 227'. L'efficacia al potere, insomma. Frattesi, se si considerano i giocatori in Europa che hanno giocato meno di 1000 minuti, viene battuto per gol siglati solo da Tel del Bayern Monaco. Con la punta dei tedeschi a quota 5 e l'ex Sassuolo, insieme a Salah del Rennes, Stuani del Girona e Sesko del Lipsia, a un'incollatura con 4 marcature totali (visto il gol di Lisbona contro il Benfica, dove era partito titolare). Statistiche che dimostrano come oggi possa essere un dodicesimo importante, col ragazzo che chiaramente vuole "rubare" il prima possibile i segreti ai compagni/rivali e "sgomita", come è normale e giusto che sia, per trovare sempre più spazio nell'Inter attuale. Per quella del futuro, quando potrebbe esserci anche la concorrenza di Zielinski, ci sarà tempo per pensarci".