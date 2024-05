La sconfitta contro l'Inter non è ancora andata giù al Frosinone, e ancor meno al tecnico Eusebio Di Francesco. Non tanto per il risultato pesante (0-5 per i nerazzurri), quanto per l'atteggiamento avuto dalla formazione di Simone Inzaghi, nettamente diverso rispetto a quello della settimana precedente contro il Sassuolo.