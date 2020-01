TS – Gabigol, Flamengo più lontano: Inter comunque ottimista. Icardi, Wanda tifa Juve

L’Inter deve cedere Gabigol ma ora il Flamengo sta per chiudere Pedro (Fiorentina) e ha meno fretta di chiudere per il brasiliano. TuttoSport spiega che “Marotta rimane ottimista e aspetta proposte dall’Inghilterra superiori ai 20 milioni”.

Per quanto riguarda Icardi, non ci sono certezze sul suo riscatto da parte del PSG nonostante il club parigino abbia intenzione di trattenerlo. “Il giocatore avrà l’ultima parola e la sensazione, come già ribadito a dicembre, è che Wanda Nara tifi per un ritorno in Italia, magari alla… Juventus“.

(Fonte: TS)