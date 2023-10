Gallas: “Manchester City, Bayern Monaco e Inter le mie favorite per la Champions League”

William Gallas, ex difensore francese e oggi allenatore dello Zalaegerszeg (formazione militante nella massima serie ungherese), in un'intervista concessa a Nemzeti Sport ha parlato di Champions League e delle sue favorite per la vittoria finale: "Cosa mi aspetto da questa stagione? Un bel calcio, uno scontro di stili diversi e una grande lotta per il trofeo. Sono molto curioso di vedere quale squadra vincerà. Come francese, tifo per il Paris Saint-Germain, ma a dire il vero non sembra più forte che negli ultimi anni, anzi!