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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Beppe Galli, agente FIFA, ha criticato il mercato fatto dai club italiani: "Chi mi ha convinto di più? E' stato un mercato vivo, con acquisti a soldi veri che non credevo si potesse fare. Ma continuiamo a prendere stranieri. Credo ci siano squadre che pensano di essersi rafforzate, ma credo sarà un campionato diviso. Dal decimo posto in su sarà equilibrato, da metà in giù ci sarà un bel distacco".

L'acquisto che l'ha convinta di più?

"Di stranieri non ne prenderei neanche uno, di italiani se ne sono visti pochi. Vedo che chi era in B sta facendo bene ed è pronto anche per la A. L'Inter ha fatto bene a bloccare Pio Esposito, è in crescita e può fare solo bene. E' un ragazzo serio, oltre che ottimo calciatore".

Non ha cambiato troppo la Fiorentina?

Getty Images

"Capisco il cambiamento, la Fiorentina ha venduto e comprato tanto. Ha detto bene Grosso, ci vuole tempo per assemblare, ma il tifoso non ha pazienza. Se spendi certe cifre ti aspetti che siano pronti per fare un certo campionato. Una volta si pescava dalla B, oggi il sistema è cambiato ed è sbagliato. E' solo business. Troppi stranieri. Serve fare qualcosa per avere più italiani. Molte società devono cominciare a non prendere troppi stranieri. Negli ultimi anni cosa ce n'è venuto con tutti questi stranieri? Quale è stato il beneficio? Non abbiamo vinto Champions...".