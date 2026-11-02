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Daniele Garbo, giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell'Inter dopo la sconfitta nel derby:

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"Mi è piaciuto molto l'approccio contro l'Inter, anche se una squadra e che perde 2-4 in caso contro il Bologna non può lottare per lo scudetto, ma al massimo per la Champions.

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L'Inter dal canto proprio è una squadra un po' in là con gli anni, per quanto poi il confronto impietoso sia stato quello fra il "giovane" Modric e Barella, con quest'ultimo che è completamente sparito. Mi chiedo, non è che abbiamo sopravvalutato questo giocatore? In ambito internazionale tende a fare cose normali o poco più".