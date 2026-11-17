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Intervenuto nel podcast "La Tripletta" de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, giornalista, ha parlato così di Alessandro Bastoni schierato da difensore centrale.

TeamTalk - Bastoni, il Chelsea sorpassa il Barça: ecco perché. L’Inter ha già il sostituto?

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"Faccio subito questo discorso: per me riadattare al centro due che non sono cresciuti facendo il marcatore come Scalvini e Bastoni, è un azzardo sbagliato. Il gol di Doku è la fotografia: ce l'hanno davanti e non sanno cosa fare per fermarlo.

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Uno che è nato lì ha i sistemi e gli anticorpi: loro due si guardavano come a non saper cosa dover fare. Uno che cresce braccetto non cresce centrale: lo sta facendo, ma sbaglia tanto in mezzo, non ha l'istinto".