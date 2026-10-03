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"Sono 20 giorni che non stiamo insieme e non vedo l'ora di riprendere a lavorare con tutti. Speriamo di ricominciare da dove abbiamo lasciato". Così Gennaro Gattuso, ai canali ufficiali del club, dopo il pareggio per 3-3 contro la Juve Stabia si proietta alla ripresa del campionato in pausa lunga per le nazionali.

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Al ritorno in campo la Lazio se la vedrà con il Monza, un "avversario da prendere con le pinze perché non ha paura, dobbiamo prepararla bene. Con loro se non vai a mille vai in difficoltà; hanno voglia e fisicità. Sarà una partita da preparare bene contro un avversario da rispettare", sottolinea ancora Gattuso. Mentre sulla sfida alla Juve Stabia ammette come "abbiamo fatto fatica, venivamo da 3 giorni con le gambe piene, eravamo un po' appannati e ci mancano 8 giocatori importanti, ma l'importante è fare le cose come si deve".

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Infine un pensiero sul periodo di stop al campionato con il tecnico che ammette come "l'adrenalina si è un po' abbassata. Chi è andato in Nazionale ha preso minutaggio, mi sono fatto sentire con i ragazzi che sono andati via. L'unico con cui siamo stati sfortunati è Gudmundsson, speriamo di recuperarlo prima possibile".